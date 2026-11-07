Salta bajo alerta por fuertes vientos: qué zonas serán las más afectadas hoy sábado

Salta se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes vientos este sábado 7 de noviembre, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en la zona de los valles y los 70 kilómetros por hora en sectores de yungas.

Según el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, las condiciones meteorológicas podrían provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos sueltos y dificultades para circular en sectores expuestos.

Alerta en Capital y el Valle de Lerma

La advertencia alcanza a Salta Capital, Cerrillos, Guachipas, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y sectores de La Viña.

En estas zonas se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 80 km/h.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en calles y espacios públicos, especialmente en lugares donde haya árboles, postes, carteles o estructuras que puedan resultar afectadas.

Ráfagas de hasta 70 km/h en otros departamentos

La alerta también comprende a San Martín, Rivadavia, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y Anta, además de sectores de yungas de Orán, Iruya y Santa Victoria.

En estas áreas se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Las condiciones podrían generar complicaciones para la circulación, principalmente en rutas abiertas y zonas rurales.

Qué precauciones tomar ante los fuertes vientos

Ante el fenómeno, las autoridades recomiendan asegurar macetas, chapas, muebles y otros objetos sueltos que se encuentren en techos, balcones o patios.

También aconsejan evitar actividades al aire libre y no permanecer cerca de árboles, postes o carteles inestables.

Para quienes deban circular, se solicita conducir con precaución, especialmente al utilizar vehículos altos, que pueden verse afectados por las ráfagas laterales.

En caso de emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al 103.