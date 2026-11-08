Detuvieron a una persona por amenazar de muerte al papa León XIV antes de su llegada al país

Una persona fue detenida por amenazas de muerte contra el papa León XIV, pocas horas antes de su llegada a la Argentina, prevista para este domingo 8 de noviembre.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó el sábado por la noche que el arresto se concretó en menos de 24 horas desde que recibió información sobre las intimidaciones.

La investigación fue impulsada por la Subsecretaría de Operaciones de la SIDE, que trasladó los datos a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

Qué se sabe de la detención

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

La información difundida por Cadena 3 señala que las autoridades todavía no revelaron la identidad de la persona detenida, el contenido de las amenazas ni el lugar donde se produjo el arresto.

Tampoco se informó cuál será la imputación formal.

La detención se produjo en vísperas de la visita de León XIV a Buenos Aires, Córdoba y Luján, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.