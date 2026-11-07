Alerta por fuertes vientos en Salta: EDESA advierte por posibles cortes de luz

Ante la alerta por fuertes vientos que rige este sábado 7 de noviembre en gran parte de Salta, EDESA advirtió sobre posibles interrupciones del servicio eléctrico y difundió recomendaciones para prevenir accidentes.

La empresa distribuidora explicó que las condiciones meteorológicas podrían provocar caídas de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, además de incendios en cercanías de las líneas de energía.

Qué hacer ante las fuertes ráfagas

EDESA recomendó a los vecinos revisar el exterior de sus viviendas y guardar o asegurar aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También pidió evitar el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas, debido al riesgo que representan.

Otra de las recomendaciones es no intentar retirar ramas u objetos que hayan caído sobre las líneas eléctricas, ya que estas tareas deben quedar a cargo de personal especializado.

Recomiendan evitar circular durante los vientos intensos

La distribuidora aconsejó permanecer en lugares seguros y evitar desplazamientos por la vía pública cuando se registren ráfagas de gran intensidad.

La advertencia se enmarca en las condiciones meteorológicas previstas para distintos puntos de la provincia, donde los fuertes vientos podrían generar inconvenientes tanto en espacios públicos como en instalaciones eléctricas.

Cómo reclamar ante EDESA por problemas eléctricos

En caso de interrupciones del suministro o inconvenientes técnicos individuales, los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales:

WhatsApp: +54 9 387 549 2222.

Atención telefónica: 0800 777 33372.

Facebook: edesasalta.

Instagram: @edesasalta.

X: @edesasalta.

La empresa recordó la importancia de extremar los cuidados ante las condiciones meteorológicas y evitar cualquier manipulación de cables o instalaciones eléctricas dañadas.