León XIV llega a la Argentina para una visita histórica que movilizará a millones de personas

Infobae

La Argentina se prepara para recibir al papa León XIV en una visita que tendrá una fuerte trascendencia religiosa, institucional y social. Será el primer viaje de un Pontífice al país en 39 años, desde la histórica presencia de Juan Pablo II en abril de 1987.

Durante tres jornadas, el Santo Padre desarrollará una intensa agenda que combinará encuentros con autoridades políticas, celebraciones religiosas y visitas a comunidades atravesadas por distintas realidades sociales.

El primer contacto oficial será con el presidente Javier Milei, quien recibirá al Pontífice en el Aeroparque Jorge Newbery, acompañado por integrantes del Gobierno y autoridades de la Iglesia argentina.

Posteriormente, León XIV se trasladará a Plaza San Martín para rendir homenaje al Libertador y luego mantendrá una audiencia con el mandatario en la Casa Rosada.

Uno de los momentos centrales de la primera jornada será el encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará su primer discurso en territorio argentino.

La agenda pastoral tendrá también un lugar destacado. León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde alrededor de 410 personas con discapacidad reciben atención y acompañamiento. También llegará a la cárcel de Devoto, donde mantendrá un encuentro con unos 70 internos y escuchará sus testimonios.

Otro de los encuentros relevantes será el que mantendrá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Allí participarán empresarios, dirigentes sindicales y referentes de organizaciones sociales.

Las celebraciones multitudinarias tendrán como escenarios principales Palermo, Córdoba -con cobertura de Aries- y la Basílica de Luján. Las autoridades estiman que la visita podría movilizar a unos siete millones de personas durante las distintas jornadas.

Para garantizar la seguridad del Pontífice y de los asistentes, el Gobierno dispuso un operativo extraordinario que involucrará fuerzas federales y provinciales. Se calcula que alrededor de 50.000 agentes estarán afectados a las tareas de prevención, custodia y coordinación.

La visita también tendrá una dimensión política inevitable. En las últimas semanas, el Gobierno trabajó para que el acontecimiento conserve su carácter institucional y pastoral, evitando que la figura del Papa quede asociada a disputas partidarias.

Durante su paso por Uruguay, primera escala de esta gira sudamericana, León XIV dejó mensajes sobre la defensa de la vida, la dignidad humana, la pobreza, el trabajo y la necesidad de construir puentes frente a una sociedad cada vez más fragmentada.

Esos ejes serán observados con especial atención durante sus intervenciones en la Argentina.

La llegada del sucesor de Pedro tiene, además, un significado particular: León XIV visita el país de Francisco, su antecesor, quien durante sus doce años de pontificado nunca pudo regresar a su tierra natal.

Después de casi cuatro décadas sin una visita papal, la Argentina vuelve a recibir a un Pontífice en un acontecimiento que promete marcar la agenda nacional.