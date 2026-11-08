León XIV a los jóvenes: “Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo”

Captura Vatican Media

El papa León XIV dirigió un profundo mensaje a los jóvenes durante la Vigilia de Oración celebrada el sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. En su reflexión, el Pontífice invitó a vivir la fe con valentía, sin temor a tomar decisiones definitivas y poniendo el amor por encima del individualismo.

“Jóvenes, ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al ‘para siempre’!”, expresó el Santo Padre, destacando el valor del compromiso matrimonial en una sociedad donde muchas veces predominan las relaciones pasajeras y el miedo a las responsabilidades.

También dirigió un mensaje a los matrimonios, animándolos a recibir la vida con generosidad, incluso frente a las dificultades económicas y sociales.

“Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga”, manifestó.

Un llamado a vivir con valentía y generosidad

El Papa también se refirió a quienes sienten una vocación religiosa, alentándolos a no dejarse paralizar por el miedo a renunciar a otras oportunidades.

En ese sentido, pidió a los jóvenes que sean capaces de defender sus convicciones, incluso cuando hacerlo implique sacrificios personales.

“Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen”, sostuvo.

León XIV cuestionó además la cultura del individualismo e invitó a construir una sociedad más solidaria, donde el servicio al prójimo tenga un lugar central.

“No tengan miedo de hacerse los últimos; sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás”, señaló.

“Para iluminar mucho no hace falta ser muchos”

En uno de los momentos más significativos de su reflexión, el Pontífice utilizó la imagen de la estrella que guió a los Reyes Magos hasta Belén para explicar la misión de los cristianos en el mundo.