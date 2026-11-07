Boca, Argentinos y Rosario Central definen hoy al campeón de Liga: qué necesita cada uno

El fútbol argentino conocerá este sábado 7 de noviembre al campeón de Liga 2026, cuando Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central disputen sus respectivos encuentros por la última fecha del Torneo Clausura.

Los tres partidos comenzarán a las 17:30, según el cronograma difundido por la Liga Profesional y consignado por Noticias Argentinas.

Cómo llegan los candidatos

Boca lidera la tabla anual con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors también suma 60 unidades, pero tiene una diferencia de +12. Rosario Central aparece tercero, con 59 puntos y +16.

El Xeneize depende prácticamente de sí mismo: una victoria ante Defensa y Justicia en La Bombonera lo dejaría con el título, salvo una diferencia de goles extraordinaria a favor de Argentinos.

Argentinos Juniors recibirá a Huracán y necesita ganar y esperar que Boca no lo haga, mientras que Rosario Central deberá vencer a Estudiantes de Río Cuarto y aguardar que ninguno de los dos líderes consiga los tres puntos.

Los tres partidos decisivos

Boca vs. Defensa y Justicia: 17:30, en La Bombonera.

Argentinos Juniors vs. Huracán: 17:30, en La Paternal.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: 17:30, en el Gigante de Arroyito.

El título se definirá por los puntos obtenidos durante la temporada y, ante una igualdad, por la diferencia de gol.