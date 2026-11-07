Celulares en las escuelas: Salta ya los restringe hasta en los recreos y ahora el debate llega al Congreso

Mientras en el Congreso nacional se discuten nuevas restricciones para el uso de dispositivos digitales en las escuelas, Salta ya cuenta con una normativa que limita los celulares durante las clases e incluso en los recreos del nivel secundario.

La provincia sancionó la Ley 8474 en noviembre de 2024 y puso en vigencia su protocolo de aplicación en julio de 2025, mediante la Resolución 631 del Ministerio de Educación.

El tema volvió a cobrar actualidad a partir de las declaraciones del diputado nacional y exministro de Educación Nicolás Trotta, quien impulsa un proyecto para establecer restricciones en las escuelas de todo el país.

Qué propone Trotta para las aulas

En diálogo con Vale Todo, por Aries, el legislador planteó que los teléfonos inteligentes no deberían utilizarse durante las clases, salvo cuando formen parte de una actividad educativa.

“La tecnología dentro del aula tiene que estar cuando el docente demanda que esté presente en su planificación”, explicó.

Trotta también contempló excepciones para estudiantes con discapacidad que necesiten dispositivos tecnológicos como herramientas de apoyo.

El exministro advirtió que el uso permanente de celulares puede interferir en la atención de los alumnos y afectar sus procesos de aprendizaje.

Salta ya prohíbe los celulares durante los recreos

La normativa salteña establece diferencias según el nivel educativo.

En Nivel Inicial, no se permite el uso de dispositivos digitales. Cuando un estudiante lleva uno, debe quedar bajo resguardo hasta el final de la jornada.

En Primaria, se recomienda su utilización únicamente a partir de sexto grado, con autorización familiar y para actividades pedagógicas previamente planificadas.

En Secundaria, los celulares solo pueden utilizarse cuando el docente los requiere para una actividad educativa autorizada.

Pero la regulación va más allá del horario de clases: también restringe su utilización durante recreos, ingresos, egresos, actos escolares y en espacios como los sanitarios.

Estas disposiciones alcanzan a establecimientos de gestión pública y privada.

La prohibición que también alcanza a WhatsApp

Otro punto del protocolo provincial es la regulación de las comunicaciones digitales entre las escuelas y las familias.

La normativa establece que no deben conformarse grupos de WhatsApp con fines institucionales entre directivos, docentes, familias y estudiantes.

En su lugar, cada establecimiento debe definir canales oficiales de comunicación.

También se prohíbe grabar, fotografiar o difundir imágenes y audios sin las autorizaciones correspondientes.

El proyecto nacional y la normativa salteña

La iniciativa de Trotta, presentada en la Cámara de Diputados bajo el expediente 2733-D-2026, incluye medidas para promover el uso responsable de dispositivos y plataformas digitales entre niños y adolescentes.

En lo referido a las escuelas, su planteo coincide en aspectos centrales con las reglas que Salta ya aplica: priorizar el uso pedagógico de la tecnología y evitar que los celulares funcionen como una distracción permanente.

El proyecto nacional todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. En Salta, en cambio, las restricciones escolares forman parte de una normativa vigente desde 2025.