Las ventas minoristas volvieron a caer en octubre y acumulan una baja del 2% en el año

Las ventas minoristas de las pymes cayeron un 1,6% interanual en octubre, aunque registraron una leve recuperación del 0,3% respecto de septiembre. En los primeros diez meses de 2026, el sector acumula una baja del 2%.

Los datos corresponden al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), difundido este domingo y recogido por Noticias Argentinas.

El informe señala que el consumo se concentró en productos esenciales y compras de bajo valor. El Día de la Madre y el cambio de temporada impulsaron algunas ventas, pero la actividad perdió fuerza durante la segunda mitad del mes.

Los rubros más afectados

Las mayores caídas interanuales se registraron en farmacias (-3,7%), alimentos y bebidas (-3,5%) y ferreterías y materiales de construcción (-3,4%).

En cambio, calzado y marroquinería y textil e indumentaria crecieron un 3,6%, mientras que perfumería avanzó un 0,8%.

El relevamiento también mostró que el 41% de los comerciantes consultados afirmó que su situación empeoró respecto del año pasado y apenas el 7,1% reportó una mejora.

Por otra parte, las ventas online de comercios con locales físicos aumentaron un 17,7% interanual.