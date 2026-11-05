El Niño golpea al campo: Entre Ríos declaró la emergencia por inundaciones y pérdidas ganaderas

El Gobierno de Entre Ríos declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario debido a las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, en el contexto del fenómeno climático de El Niño. La decisión busca aliviar la situación de productores que sufren pérdidas económicas y dificultades para mantener sus actividades.

La medida fue dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, mediante el Decreto 3.692, y tendrá vigencia retroactiva desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027.

Según los informes técnicos que respaldan la decisión, más del 50% de la capacidad productiva ganadera de las islas se encuentra afectada por las crecidas y el anegamiento de campos.

Seis departamentos alcanzados por la emergencia

La declaración comprende a las explotaciones ganaderas y apícolas ubicadas en zonas de islas y terrenos anegadizos de los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

En el caso de la ganadería, las inundaciones obligaron a trasladar animales, afrontar mayores costos de alimentación y realizar ventas forzosas de hacienda, muchas veces a precios inferiores a los habituales.

La actividad apícola también registra perjuicios por la afectación de colmenas instaladas en humedales y zonas costeras, además de las dificultades para trasladarlas a lugares seguros.

Alivio impositivo para los productores afectados

El decreto establece una serie de medidas fiscales destinadas a acompañar a quienes sufrieron pérdidas productivas.

Entre los principales beneficios se encuentra la postergación de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural hasta el 31 de enero de 2028, para las obligaciones comprendidas en el período de emergencia.

También se habilitarán planes de pago de hasta tres cuotas mensuales sin intereses y se condonarán multas e intereses por determinados incumplimientos.

Los productores declarados en situación de desastre podrán acceder a exenciones impositivas proporcionales a las pérdidas acreditadas.

Para obtener estos beneficios deberán presentar una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, respaldada por un profesional matriculado y certificada por una entidad vinculada al sector.

Frigerio pidió acompañamiento de Nación

El gobernador sostuvo que las inundaciones están afectando especialmente a las familias que dependen de la ganadería y la apicultura en las zonas de islas.

“No podemos exigirles a los productores que cumplan con las mismas obligaciones cuando una inundación les impide trabajar y producir”, expresó.

Además, instruyó al Ministerio de Desarrollo Económico provincial para gestionar ante el Gobierno de Javier Milei una declaración de emergencia a nivel nacional, que permita ampliar los mecanismos de asistencia.

Entre Ríos ya había declarado en agosto la emergencia hídrica en todo su territorio por 180 días, con el objetivo de ejecutar medidas preventivas ante los efectos de El Niño.

La nueva disposición está dirigida específicamente a los sectores productivos perjudicados por las inundaciones y busca sostener la actividad mientras persistan las condiciones adversas.