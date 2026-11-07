Marcha del Orgullo LGBT: habrá shows, homenajes y reclamos al Gobierno de Milei

La 35ª Marcha del Orgullo LGBTINB+ se realizará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con espectáculos musicales, homenajes y fuertes cuestionamientos al gobierno de Javier Milei.

Según informó Noticias Argentinas, la movilización se desarrollará bajo la consigna “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, con la participación de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

Horarios y recorrido de la marcha

La concentración comenzará a las 14 en avenida Belgrano y Lima, con presentaciones de artistas y DJs.

A las 17 habrá un homenaje a Taty Almeida y a las Madres de Plaza de Mayo, además de una intervención por la reparación histórica para travestis y trans adultas mayores.

La marcha partirá hacia el Congreso a las 17:30, mientras que desde las 18 se desarrollarán las actividades de cierre en el escenario Carlos Jáuregui.

Los principales reclamos

Las organizaciones convocantes cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y reclamaron medidas contra la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Entre sus principales demandas figura la aprobación de “Reconocer es Reparar”, un proyecto que propone una pensión y asistencia integral para travestis y trans adultas mayores que sufrieron persecución y violencia institucional.

La movilización es organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica y el Frente Orgullo y Lucha, con participación de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales.