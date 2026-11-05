Violento temporal en Misiones: casas sin techo, escuelas dañadas y localidades sin luz

Un violento temporal de lluvia y viento provocó importantes destrozos en la provincia de Misiones, con voladuras de techos, árboles y postes caídos, cortes de energía eléctrica y daños en establecimientos educativos y edificios públicos.

Según el relevamiento preliminar de la Policía provincial, realizado este miércoles 4 de noviembre, se registraron 17 viviendas afectadas, cinco escuelas dañadas, 11 árboles y siete postes derribados. Sin embargo, las autoridades advirtieron que las cifras podrían aumentar a medida que avanzaran las tareas de evaluación.

Voladuras de techos y cortes de energía

Una de las localidades más afectadas fue Puerto Panambí, donde las fuertes ráfagas arrancaron techos de viviendas y provocaron daños en dependencias policiales y municipales. También se registraron cortes de electricidad y comunicaciones.

En Jardín América, tres viviendas sufrieron daños y, en Colonia Oasis, el viento provocó la voladura del techo de una fábrica de almidón.

Por otra parte, en Puerto Leoni se reportaron cuatro viviendas con daños en sus techos, mientras que en El Soberbio una familia sufrió la voladura parcial de la cubierta de su casa.

El temporal también provocó la destrucción de una parada de colectivos en Pueblo Illía y afectó instalaciones eléctricas en distintas localidades.

Cinco escuelas afectadas y un motociclista herido

En Campo Grande, cinco establecimientos educativos registraron daños: la Escuela N.º 770, el Instituto Cecilia Braslavsky, el IEA N.º 14, el NENI 2071 y la Escuela Normal Superior N.º 6.

También se informó que un motociclista resultó lesionado en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, en Jardín América, en un sector afectado por la tormenta.

En Posadas, los daños en el Centro de Prevención de Adicciones obligaron a evacuar preventivamente al personal y suspender la atención.

Continúan los operativos de asistencia

La Policía de Misiones desplegó sus 15 Unidades Regionales, junto con Bomberos y equipos provinciales y municipales, para asistir a las familias afectadas, retirar árboles caídos y despejar caminos.

Las autoridades recomendaron evitar las zonas anegadas, mantenerse alejados de cables eléctricos caídos y comunicarse al 911 ante situaciones de emergencia.

Los relevamientos continúan, ya que los primeros registros no incluyen la totalidad de los daños informados posteriormente en diferentes municipios.