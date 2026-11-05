Salud indígena: Nación exigirá resultados para transferir fondos a las provincias

El Gobierno nacional modificó el esquema de financiamiento del Programa Nacional de Salud para los Pueblos Indígenas, que trabaja en la atención sanitaria de comunidades originarias, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1570/2026 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El nuevo modelo reemplaza el financiamiento anticipado por un sistema de transferencias condicionadas al cumplimiento de resultados sanitarios.

Qué deberán acreditar las provincias

Según la resolución, los fondos se transferirán una vez que se verifique el cumplimiento de determinados objetivos, entre ellos los vinculados con esquemas de vacunación, controles prenatales y controles de salud infantil.

El Ministerio de Salud argumentó que el nuevo mecanismo busca mejorar el seguimiento del gasto público y orientar los recursos hacia resultados comprobables.

También destacó la importancia de los agentes sanitarios indígenas y facilitadores interculturales, especialmente en comunidades alejadas de los centros urbanos.

La decisión tiene especial relevancia para Salta, donde numerosas comunidades indígenas dependen de la atención sanitaria territorial.

Sin embargo, la norma aprueba un modelo de convenio nacional: no confirma que Salta ya haya firmado el nuevo acuerdo ni especifica cuánto dinero recibirá la Provincia.