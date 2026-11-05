Emergencias y desastres: Nación convoca a las provincias, pero no amplía los fondos

El Gobierno nacional modificó la estructura de coordinación de las emergencias sanitarias y convocó a las provincias a integrar un sistema de trabajo conjunto para mejorar la respuesta ante situaciones críticas que afecten la salud de la población.

La medida fue oficializada este jueves 5 de noviembre mediante la Resolución 1571/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

Una nueva coordinación federal para las emergencias

La disposición transforma la anterior Unidad de Gestión Integral de Riesgo en Salud (GIRSAL), creada en 2023, en la Unidad de Coordinación Federal de Emergencias Sanitarias (UCFES).

El objetivo es fortalecer la articulación entre las distintas áreas del Ministerio de Salud, los gobiernos provinciales y los organismos que intervienen ante emergencias y desastres.

El nuevo esquema contempla el trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y otros organismos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Capacitación y equipos de respuesta médica

La resolución también crea el Programa Federal de Capacitación en Emergencias Sanitarias, destinado a fortalecer la preparación técnica y operativa del personal que interviene en situaciones de crisis.

Se prevén acciones de formación continua, simulacros y entrenamiento para mejorar la coordinación de las respuestas sanitarias.

Además, se contempla la posibilidad de organizar equipos de respuesta médica extrahospitalaria, con personal de despliegue, atención especializada y dispositivos de apoyo remoto mediante telemedicina.

Un sistema para compartir información entre jurisdicciones

Otro de los cambios apunta a mejorar la recopilación y el intercambio de información sanitaria mediante plataformas digitales, tableros de control y herramientas tecnológicas.

Estas herramientas permitirán reunir y analizar información relevante para la preparación y respuesta ante emergencias, con mecanismos de seguridad y protección de datos.

La normativa invita a Salta y al resto de las provincias a adherir al esquema, designar referentes técnicos y articular sus respectivos sistemas sanitarios con la nueva unidad federal.

Sin embargo, la resolución no establece una adhesión automática ni modifica las competencias de las autoridades sanitarias provinciales.

Tampoco contempla una asignación presupuestaria adicional, por lo que su implementación deberá realizarse con los recursos y estructuras existentes.

La decisión entró en vigencia este jueves, aunque todavía resta conocer qué provincias se incorporarán formalmente al nuevo mecanismo.