Terremoto de magnitud 5,7 en Japón: al menos 23 heridos y daños en comercios

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre y dejó al menos 23 personas heridas, además de daños materiales y complicaciones en el transporte.

El sismo se registró a la 1.04, hora local, con epicentro en la prefectura de Shizuoka, a unos 40 kilómetros de profundidad. Posteriormente se produjeron réplicas de menor intensidad.

Daños y demoras en los trenes bala

La información publicada por Noticias Argentinas señala que el temblor afectó principalmente a las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Las imágenes de la televisión japonesa mostraron vidrieras destruidas, cristales esparcidos y mercadería caída dentro de distintos comercios.

Entre los heridos se registraron personas que sufrieron caídas por las escaleras mientras intentaban evacuar edificios.

El terremoto también provocó demoras en los trenes bala Shinkansen, que debieron reducir su velocidad mientras se realizaban controles de seguridad.

La compañía eléctrica de Chubu informó que no se detectaron anomalías en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka.

Mientras la Agencia Meteorológica de Japón calculó una magnitud de 5,7, el Servicio Geológico de Estados Unidos la estimó en 5,5.