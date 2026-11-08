Colombia: evacuaron un canal de televisión por una amenaza de atentado

Caracol Televisión, uno de los principales canales de Colombia, evacuó la noche del sábado 7 de noviembre su sede central en Bogotá, luego de recibir una advertencia de las autoridades sobre un posible atentado de grupos armados ilegales.

El canal informó que adoptó medidas preventivas para proteger a sus trabajadores y sus instalaciones. En el mismo edificio funcionan también el diario El Espectador y la emisora Blu Radio.

La información publicada por Deutsche Welle (DW) señala que la Policía de Bogotá no encontró evidencia de explosivos dentro del edificio ni en sus inmediaciones.

Otros medios también recibieron amenazas

Caracol Radio confirmó que las autoridades le advirtieron sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y las de otras empresas periodísticas.

La emisora activó protocolos de seguridad, aunque su sede, ubicada en el edificio Plaza 67, no fue evacuada.

La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, expresó su preocupación por las amenazas y pidió esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no informaron qué grupo estaría detrás de las amenazas.