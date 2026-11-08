Polonia investiga como terrorismo el tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación por un posible delito de terrorismo tras el tiroteo ocurrido el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia, que dejó seis muertos y 16 heridos.

El presunto atacante, un joven polaco de 24 años, fue detenido después de enfrentarse con la Policía y permanece internado en estado crítico.

Encontraron tres cadáveres en la casa del sospechoso

La investigación, detallada por la agencia EFE, confirmó que los tres cuerpos encontrados en la vivienda del presunto agresor corresponden a sus padres, de 53 y 52 años, y su hermana de 21. Todavía se desconocen las circunstancias de esas muertes.

Entre las seis víctimas del tiroteo hay cuatro ciudadanos polacos, un británico y otra persona extranjera. Los fallecidos son cuatro mujeres y dos hombres de entre 32 y 61 años.

De los 16 heridos, uno permanece en estado grave y otro en condición crítica. También resultaron heridos dos policías que intervinieron para detener al atacante.

La plaza del Mercado continúa cerrada mientras siete fiscales trabajan en la recolección de pruebas. Las autoridades descartaron la presencia de explosivos en el vehículo utilizado por el sospechoso.