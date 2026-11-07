Zona sudeste: denunció amenazas y disparos frente a su casa, hay un detenido

Un hombre fue detenido en el asentamiento La Laguna, en la ciudad de Salta, en el marco de una investigación por amenazas y presuntas detonaciones de arma de fuego frente a una vivienda.

Según informó la Policía de Salta, la causa comenzó con la denuncia de un vecino que aseguró haber escuchado disparos en el exterior de su domicilio. Cuando salió, se encontró con un hombre que habría intentado ingresar a la propiedad mediante amenazas.

Allanamientos en La Laguna y barrio Convivencia

Tras las tareas investigativas, personal de la División Investigaciones Sudeste realizó tres allanamientos: uno en el asentamiento La Laguna, donde fue detenido el sospechoso, y otros dos en barrio Convivencia.

Durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la investigación.

Encontraron drogas en uno de los domicilios

En una de las viviendas de barrio Convivencia, con la colaboración de personal de Drogas Peligrosas, los efectivos encontraron y secuestraron dosis de estupefacientes.

Además, una mujer fue identificada por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

En la causa intervinieron la Fiscalía Penal 6 y la OFIJU de Garantías Centro.