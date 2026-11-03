Cuatro policías detenidos por la muerte de Ramos: investigan si lo dejaron sin asistencia

Cuatro efectivos de la Policía de Salta permanecen detenidos por la muerte de Gregorio Ramos, ocurrida durante la madrugada de este martes en barrio 6 de Septiembre, en la zona sudeste de la ciudad.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Ignacio Vilches, y el subjefe de la Policía brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el procedimiento, aunque evitaron precisar cómo se produjeron los disparos que terminaron con la vida del hombre.

“Cuatro efectivos policiales ya están detenidos”, confirmó el subjefe, quien aseguró que la institución puso a disposición de la Fiscalía los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido.

Seguridad no confirmó si dispararon los policías

Durante la conferencia, comentaron sobre el motivo de la intervención, la posible agresión a los uniformados y si los disparos provinieron de las armas reglamentarias. En todos los casos, el subjefe respondió que las circunstancias continúan bajo investigación. “Hubo una intervención policial y resultó lesionada una persona con arma de fuego”, señaló.

También informó que los efectivos involucrados pertenecen al DSEU y que el procedimiento se realizó durante patrullajes preventivos en una zona que calificó como de alta conflictividad social.

Investigan si la Policía dejó a la víctima sin asistencia

Uno de los cuestionamientos más graves surgió de los familiares y vecinos, quienes denunciaron que Ramos no recibió asistencia inmediata después de resultar herido. Vilches explicó que la Fiscalía solicitó información del sistema de emergencias para reconstruir lo ocurrido.

“Se va a detallar todo el plan de llamados que iba a través del sistema 911, cuál fue el tiempo de arribo de los vehículos, la geolocalización de los vehículos también”, indicó.

Estas medidas permitirán establecer cómo se desarrolló el operativo y cuánto tiempo transcurrió hasta la atención de la víctima.

La familia denunció que Ramos tenía una discapacidad

Los allegados de Ramos sostienen que el hombre tenía dificultades auditivas y retraso madurativo, condiciones que podrían resultar relevantes para determinar cómo se produjo la intervención policial.

Sin embargo, al ser consultado sobre esta situación, el subjefe de la Policía respondió que también era materia de investigación.

Agregó que deberán incorporarse las documentaciones correspondientes para establecer las condiciones de la víctima.

Asuntos Internos interviene en la investigación

Vilches confirmó que la Dirección de Asuntos Internos participa en las actuaciones y aseguró que el Ministerio de Seguridad colaborará con todos los requerimientos judiciales.

Mientras que por la detención de los cuatro efectivos implicaba reconocer que existió un procedimiento policial incorrecto. “No, no puedo decir eso. Eso está bajo materia investigativa”, respondió.

El funcionario señaló que todavía no habían mantenido una comunicación directa con la familia de la víctima, aunque anticipó que buscarían establecer contacto.

Mientras tanto, la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas avanza con las medidas para determinar las responsabilidades en la muerte de Ramos.