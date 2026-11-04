No solo motos: Seguridad Vial alerta por la participación de peatones y ciclistas en siniestros

Los motociclistas tienen una participación importante en los siniestros viales que dejan personas heridas en Salta. Así lo señaló Gisela Copa, responsable de la Subsecretaría de Seguridad Vial, durante una jornada de concientización realizada en plaza Belgrano.

En N&N, por Aries, la funcionaria explicó que los motociclistas, ciclistas y peatones se encuentran entre los usuarios más vulnerables del tránsito, debido a la gravedad de las consecuencias que pueden sufrir.

Las motos, entre las principales preocupaciones

Consultada sobre qué vehículos participan con mayor frecuencia en los siniestros que dejan lesionados, Copa señaló a las motocicletas.

Explicó que se registran situaciones en las que intervienen dos usuarios vulnerables, como motociclistas y ciclistas, o motociclistas y peatones.

Por eso, indicó que las acciones de prevención ponen especial atención en quienes circulan con menor protección frente a un impacto.

Advierten sobre el comportamiento de los conductores

La funcionaria sostuvo que uno de los principales desafíos de la seguridad vial es modificar hábitos y promover el respeto de las normas de tránsito.

También destacó la importancia de trabajar con niños y adolescentes, no solo como futuros conductores, sino también como peatones.

La jornada se desarrolló en plaza Belgrano, donde representantes de Seguridad Vial y de una organización de familiares de víctimas entregaron listones amarillos para recordar a quienes perdieron la vida en siniestros de tránsito.

La actividad buscó promover la reflexión sobre las consecuencias de los siniestros viales y la necesidad de respetar las normas de circulación.