Drones sobre cárceles de Salta: activarán protocolos de seguridad ante vuelos sospechosos

El Servicio Penitenciario de Salta advirtió sobre las restricciones para utilizar drones en las inmediaciones de cárceles, alcaidías e institutos penitenciarios y anunció que activará mecanismos de seguridad cuando detecte vuelos no autorizados.

La medida busca prevenir situaciones que puedan comprometer la vigilancia de los establecimientos, afectar su funcionamiento o facilitar el ingreso de elementos prohibidos mediante dispositivos aéreos.

Qué restricciones existen para los drones

Desde el organismo recordaron que las operaciones con aeronaves pilotadas a distancia deben respetar las disposiciones del Código Aeronáutico, el Decreto 663/2024 y la Resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Por tratarse de instalaciones sensibles para la seguridad pública, los vuelos en zonas restringidas requieren las autorizaciones correspondientes.

La advertencia comprende tanto el sobrevuelo de los establecimientos penitenciarios como las maniobras realizadas en sus inmediaciones.

Qué sucederá si detectan un dron sospechoso

El Servicio Penitenciario informó que, ante la presencia de drones que realicen maniobras no autorizadas, especialmente cuando se observen movimientos sospechosos o conductas reiteradas, se activarán los protocolos institucionales de prevención y seguridad.

En esos casos, se dará intervención a la Policía de Salta para identificar al operador y determinar las circunstancias del hecho.

Cuando corresponda, también podrán participar la ANAC y las autoridades judiciales, a fin de establecer posibles responsabilidades.

Buscan evitar el ingreso de elementos prohibidos

El organismo explicó que los controles apuntan especialmente a impedir que se utilicen drones para introducir objetos prohibidos dentro de los establecimientos penitenciarios.

Además, buscan proteger al personal, a las personas privadas de la libertad y a quienes se encuentran en las inmediaciones.

Finalmente, las autoridades solicitaron a quienes utilizan drones con fines recreativos o profesionales que consulten las restricciones vigentes y cuenten con las autorizaciones necesarias antes de operar cerca de instalaciones penitenciarias.