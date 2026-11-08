Un dron sobrevoló el pabellón de “Camboya” Peloc y “Conejo” Martínez: investiga la Justicia

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La presencia de un dron sobre el Pabellón de Alto Perfil de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, en Salta, motivó la intervención de la Justicia para determinar quién operaba el dispositivo y cuál era la finalidad del sobrevuelo.

El Ministerio Público Fiscal informó el sábado por la noche que el fiscal penal de la UGAP 2, Daniel Espilocín, tomó intervención de oficio luego de recibir el reporte sobre la presencia del aparato.

En el sector sobrevolado se encuentran alojados Jonatan “Camboya” Peloc y Carlos “Conejo” Martínez, exintendente de Aguas Blancas.

La advertencia previa del Servicio Penitenciario

El episodio se conoció pocos días después de que el Servicio Penitenciario de Salta advirtiera sobre los riesgos de utilizar drones en las inmediaciones de establecimientos carcelarios.

El jueves, Aries Online había informado que los vuelos sospechosos podrían activar protocolos de seguridad, con posible intervención de la Policía, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Justicia.

La Fiscalía inició una investigación

Ante el reporte del sobrevuelo, el fiscal Daniel Espilocín dispuso la intervención de la Unidad Especial de Investigaciones y de personal de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Las actuaciones tienen como objetivo esclarecer las circunstancias en las que se produjo el vuelo.

Hasta el momento, no se informó quién manejaba el dron ni cuál era su finalidad. Tampoco se comunicó oficialmente que el episodio estuviera vinculado con alguno de los internos alojados en el pabellón.