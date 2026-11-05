Condenaron a un hombre por no pagar la cuota alimentaria de sus cinco hijos

Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión de ejecución condicional por incumplir sus obligaciones alimentarias respecto de sus cinco hijos. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado, luego de una investigación que reunió testimonios, documentación judicial y registros bancarios sobre la falta de aportes económicos.

El condenado, Carlos Salis Villarroel Gutiérrez, fue acusado del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. El acuerdo fue homologado por el juez Maximiliano Troyano, con la intervención del fiscal penal interino de Violencia Familiar y de Género N.º 2 del distrito Centro, Ramiro Ramos Ossorio.

Según denunció la madre de los cinco hijos, el hombre había dejado de realizar regularmente los aportes para su manutención desde 2014, pese a que existía una resolución del Juzgado de Personas y Familia que establecía una cuota alimentaria equivalente al 50 % de sus haberes.

Ante la falta de pago, se iniciaron actuaciones judiciales para reclamar las sumas adeudadas y se lo intimó a cumplir con la obligación.

Durante la investigación declararon cuatro de sus hijos, quienes describieron la falta de asistencia económica y las dificultades que enfrentó su madre para cubrir gastos de alimentación, educación, vestimenta y otras necesidades familiares.

A esos testimonios se sumó un informe bancario que confirmó que la cuenta judicial destinada al depósito de la cuota alimentaria tenía saldo cero y no registraba movimientos desde 2014.

La Fiscalía también incorporó resoluciones del fuero de Familia, documentación aportada durante la investigación y una constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En su defensa, el acusado sostuvo que había realizado entregas de dinero y que atravesó períodos de desempleo. Sin embargo, el fiscal Ramos Ossorio consideró que esas circunstancias no lo eximían de su obligación legal de garantizar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos.

Además, durante la investigación se estableció que el hombre había desarrollado actividades laborales en determinados períodos sin realizar los aportes alimentarios correspondientes.

La condena establece ocho meses de prisión condicional, por lo que el hombre deberá cumplir reglas de conducta durante dos años. Entre ellas, fijar domicilio e informar cualquier cambio, no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, realizar tratamiento psicológico según evaluación profesional y acreditar una actividad laboral o de capacitación.