Rumbo a ver al Papa: la Policía de Salta reforzará los controles en las rutas

La Policía despliega operativos en corredores nacionales y provinciales ante el movimiento de viajeros previsto durante la visita de León XIV.
Salta07/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Policía de Salta refuerza los controles vehiculares en distintos puntos de las rutas nacionales y provinciales, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El operativo, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial, busca prevenir siniestros y acompañar el incremento de desplazamientos durante las actividades previstas por la llegada del pontífice.

Dónde estarán los controles

Los dispositivos se concentrarán en cinco puntos estratégicos:

  • El Tala, sobre la Ruta Nacional 9.
  • Metán, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.
  • Paraje El Durazno.
  • Río de las Pavas, sobre la Ruta Nacional 34.
  • Paraje Saladillo.
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Desde la fuerza recordaron que los conductores deben llevar DNI, licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente.

También recomendaron verificar las condiciones del automóvil antes de salir, contar con matafuego y balizas reglamentarias, utilizar el cinturón de seguridad y respetar las velocidades máximas.

La Policía pidió circular con precaución y seguir las indicaciones del personal dispuesto en los controles.

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