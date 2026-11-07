Rumbo a ver al Papa: la Policía de Salta reforzará los controles en las rutas

La Policía de Salta refuerza los controles vehiculares en distintos puntos de las rutas nacionales y provinciales, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

El operativo, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial, busca prevenir siniestros y acompañar el incremento de desplazamientos durante las actividades previstas por la llegada del pontífice.

Dónde estarán los controles

Los dispositivos se concentrarán en cinco puntos estratégicos:

El Tala , sobre la Ruta Nacional 9.

Metán , en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.

Paraje El Durazno .

Río de las Pavas , sobre la Ruta Nacional 34.

Paraje Saladillo .

Desde la fuerza recordaron que los conductores deben llevar DNI, licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente.

También recomendaron verificar las condiciones del automóvil antes de salir, contar con matafuego y balizas reglamentarias, utilizar el cinturón de seguridad y respetar las velocidades máximas.

La Policía pidió circular con precaución y seguir las indicaciones del personal dispuesto en los controles.