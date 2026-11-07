Rumbo a ver al Papa: la Policía de Salta reforzará los controles en las rutas
La Policía de Salta refuerza los controles vehiculares en distintos puntos de las rutas nacionales y provinciales, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.
El operativo, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial, busca prevenir siniestros y acompañar el incremento de desplazamientos durante las actividades previstas por la llegada del pontífice.
Dónde estarán los controles
Los dispositivos se concentrarán en cinco puntos estratégicos:
- El Tala, sobre la Ruta Nacional 9.
- Metán, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.
- Paraje El Durazno.
- Río de las Pavas, sobre la Ruta Nacional 34.
- Paraje Saladillo.
Desde la fuerza recordaron que los conductores deben llevar DNI, licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente.
También recomendaron verificar las condiciones del automóvil antes de salir, contar con matafuego y balizas reglamentarias, utilizar el cinturón de seguridad y respetar las velocidades máximas.
La Policía pidió circular con precaución y seguir las indicaciones del personal dispuesto en los controles.