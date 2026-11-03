Condenan hasta a 7 años de prisión a cinco miembros de una banda narco

La sentencia, dictada tras un extenso debate desarrollado entre julio y septiembre, se centra en un cargamento de más de 23 kilos de marihuana incautado en septiembre de 2024 durante un control de Gendarmería Nacional en la localidad de Cafayate. Con este fallo, ya son seis los condenados por el caso, luego de que un primer implicado recibiera una pena de prisión el año pasado mediante un juicio abreviado.

La investigación de la fiscalía permitió reconstruir que la maniobra delictiva se ejecutaba utilizando dos automóviles en coordinación: un rodado que cumplía las funciones de "coche puntero" para advertir sobre controles en la ruta nacional 68, y un segundo vehículo alquilado que ocultaba en el baúl la droga suficiente para elaborar unas 55.000 dosis.

Entre los sentenciados, Alejo Ricardo Silva fue considerado líder y recibió la pena más alta con 7 años de reclusión tras permanecer prófugo en Brasil, mientras que Emilio Alejandro Tapia, Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez recibieron condenas de entre 6 y 6 años y medio de prisión.

En tanto, un quinto involucrado, Luis Benjamín Vicente, fue penado a 3 años de ejecución condicional como partícipe secundario, al tiempo que el tribunal rechazó un pedido de reducción de pena por colaboración al considerar que los datos aportados carecían de la especificidad requerida por la ley.