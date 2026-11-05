Muerte en barrio 6 de Septiembre: seis meses de preventiva para el policía acusado de disparar

La Justicia de Salta imputó a cuatro efectivos policiales por la muerte de un hombre en barrio 6 de Septiembre. Uno de ellos está acusado de homicidio doblemente agravado y permanecerá detenido con prisión preventiva durante seis meses, mientras que los otros tres deberán cumplir arresto domiciliario por presunto encubrimiento.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, cuando un hombre murió tras recibir disparos de arma de fuego. La investigación derivó en la acusación formal contra los cuatro policías.

Un policía acusado de homicidio y tres de encubrimiento

Según informó el Poder Judicial de Salta, el principal acusado fue imputado como presunto autor de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido durante el ejercicio de la función policial y mediante el uso de un arma de fuego.

Los otros tres efectivos fueron acusados como presuntos coautores de encubrimiento agravado, tanto por la gravedad del delito investigado como por su condición de funcionarios públicos.

La audiencia de formalización estuvo encabezada por el juez Pablo Zerdán, quien escuchó a las partes y resolvió las medidas cautelares.

Prisión preventiva y arrestos domiciliarios

El magistrado ordenó que el policía acusado de homicidio permanezca detenido con prisión preventiva durante seis meses, en el establecimiento donde actualmente se encuentra alojado.

En cuanto a los otros tres efectivos, dispuso 30 días de arresto domiciliario, con monitoreo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME).

Además, les prohibió mantener contacto entre ellos y con los testigos de la causa. También deberán presentarse ante la Justicia cada vez que sean convocados.

Investigarán los celulares de los cuatro policías

Durante la audiencia, el juez estableció un plazo de nueve meses para la investigación penal preparatoria, al considerarlo proporcional y razonable.

También autorizó la apertura de los teléfonos celulares de los cuatro imputados, una medida que permitirá incorporar información relevante para esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación continuará para determinar cómo se produjo la muerte del hombre y establecer las responsabilidades penales de los efectivos involucrados.