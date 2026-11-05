Ordenaron el arresto domiciliario del ex juez federal Reynoso

La Justicia Federal de Salta ordenó que el exjuez Raúl Juan Reynoso continúe cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria, tras hacer lugar a un pedido de su defensa basado en problemas de salud. La decisión fue adoptada por la jueza Gabriela Catalano, del Tribunal Oral Federal N.º 2, y será apelada por el Ministerio Público Fiscal, que se opuso a la medida.

El fiscal general Carlos Martín Amad fue notificado este jueves 5 de noviembre, cerca del mediodía, de la resolución judicial. Según informó, recurrirá ante la Cámara Federal de Casación Penal por considerar arbitraria la decisión.

Reynoso cumple una condena de cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión, vinculados con las causas conocidas como “Castedo” y “Torres Elías”.

La resolución dispone que el exmagistrado permanezca en su domicilio y que Gendarmería Nacional se encargue de su traslado.

Además, deberá presentar mensualmente certificados sobre su estado de salud y continuar con los controles médicos y tratamientos indicados.

El cumplimiento de la medida será supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá remitir informes periódicos al tribunal.

Los argumentos para conceder la prisión domiciliaria

La resolución, fechada el 3 de noviembre, señala que Reynoso tiene 67 años y padece diabetes tipo 2, por la que requiere insulina, e hipertensión arterial. Su defensa sostuvo que las condiciones de detención podían afectar la continuidad de los tratamientos médicos y agravar su estado de salud.

Entre los antecedentes analizados, la jueza tuvo en cuenta informes médicos de 2022 que habían advertido sobre las dificultades para controlar sus enfermedades dentro del sistema penitenciario. También consideró un episodio ocurrido en octubre de este año, cuando el exmagistrado debió ser trasladado a un hospital por una alteración de sus niveles de glucosa.

En la resolución, Catalano sostuvo que las enfermedades crónicas del condenado, sumadas a su edad y a las condiciones de alojamiento, justificaban modificar la modalidad de cumplimiento de la pena.

La magistrada consideró que mantenerlo en un establecimiento penitenciario, en esas circunstancias, implicaría un agravamiento ilegítimo de la condena.

La Fiscalía se opuso a la medida

Durante el trámite judicial, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que se rechazara el pedido de prisión domiciliaria.

La Fiscalía reconoció las enfermedades de Reynoso, pero sostuvo que los certificados médicos presentados no demostraban que fuera imposible brindarle un tratamiento adecuado dentro de un establecimiento penitenciario.

También señaló que el exjuez no alcanza los 70 años previstos por la legislación de ejecución penal para acceder a la prisión domiciliaria por razones de edad.

Otro de los argumentos fiscales fue que el antecedente de 2022 no podía determinar automáticamente una nueva decisión, ya que debían evaluarse las condiciones actuales de alojamiento y atención médica.

En ese sentido, el expediente incluye un informe del Complejo Penitenciario Federal III NOA, ubicado en Güemes, donde Reynoso permanecía alojado desde el 27 de octubre. El documento médico indicó que, al momento de la evaluación, podía continuar en ese establecimiento y que cualquier situación que requiriera mayor complejidad sería atendida mediante una derivación.

Pese a esa conclusión, la jueza consideró que el conjunto de los antecedentes médicos y las condiciones del sistema penitenciario justificaban conceder el arresto domiciliario.