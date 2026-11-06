Ex funcionario de Bettina Romero fue imputado por amenazas con arma de fuego

Tomas Calderoni, ex director de cementerios municipales y ex director de Programa de Políticas de Integración Socio Urbana durante la gestión de Bettina Romero, fue imputado provisionalmente por amenazar con un arma de fuego a otros clientes en una estación de servicio de la zona norte de la ciudad. El hecho ocurrió el pasado 25 de octubre en barrio Pereyra Rozas y se habría desencadenado por una discusión en el sector destinado al inflado de neumáticos.

Según la investigación, el acusado habría utilizado ese espacio sin respetar el turno de las personas que aguardaban para hacerlo. Ante los reclamos del denunciante y de otros presentes, habría reaccionado extrayendo un arma de fuego de su camioneta y exhibiéndola de manera amenazante.

La causa quedó a cargo del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, quien impulsó la imputación provisional por el delito de amenazas con arma. Durante la audiencia, el hombre estuvo asistido por un abogado particular y negó su participación en los hechos investigados.

Para avanzar en el esclarecimiento del episodio, la Fiscalía incorporó registros de las cámaras de seguridad de la estación de servicio y declaraciones de testigos presenciales. También dispuso otras medidas investigativas para determinar las circunstancias de lo sucedido.