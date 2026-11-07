Juegos Evita: Salta logró 35 medallas en un día y va por cinco oros en boxeo

La delegación de Salta tuvo una jornada histórica en los Juegos Nacionales Evita 2026, al conquistar 35 medallas en un solo día, la mayor cantidad registrada por la provincia en una jornada de la competencia juvenil.

El viernes, los deportistas consiguieron 14 medallas de oro, 15 de plata y seis de bronce, distribuidas entre atletismo adaptado, karate, taekwondo, tenis de mesa adaptado, levantamiento olímpico y otras disciplinas.

Con estos resultados, los 357 representantes salteños acumulan 61 medallas: 26 de oro, 22 de plata y 13 de bronce.

Cinco salteños buscarán el oro en boxeo

Este sábado 7 de noviembre, durante el cierre del certamen en Mar del Plata, cinco pugilistas disputarán las finales nacionales:

Guadalupe Balcedo , categoría hasta 60 kilos.

Thiago Santiago Ruiz , hasta 52 kilos.

Tiziano Bianchi , hasta 56 kilos.

Eliana Fany Vallejos , hasta 50 kilos.

Amin Flores, hasta 64 kilos.

Entre los resultados destacados del viernes también se encuentran los títulos obtenidos en taekwondo por Miqueas Torres, Ibis Tristán y Lorenzo Segura, además de la medalla dorada de Rocío Mantovani en karate.

El equipo de Universitario Rugby Club consiguió la medalla de plata, mientras que Matías López logró el subcampeonato nacional de deportes electrónicos.