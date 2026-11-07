“Los chicos se transformaron en una mercancía”: advierten sobre la falta de regulación de las redes sociales en Argentina

El diputado nacional y exministro de Educación Nicolás Trotta advirtió sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en las plataformas digitales y planteó la necesidad de avanzar con una regulación de las redes sociales en Argentina, ante problemas como el grooming, la ludopatía y la exposición temprana a contenidos inapropiados.

En Vale Todo, por Aries, el legislador cuestionó el funcionamiento de las empresas tecnológicas y sostuvo que sus modelos de negocio buscan captar permanentemente la atención de los usuarios más jóvenes.

“Los chicos y las chicas lamentablemente se han transformado en una mercancía”, expresó.

Grooming, ludopatía y los riesgos de las plataformas

Trotta explicó que las redes sociales utilizan mecanismos diseñados para mantener a los usuarios conectados durante períodos prolongados, incluso a costa del descanso, las relaciones personales y las actividades escolares.

Según señaló, las plataformas buscan identificar las vulnerabilidades de niños y adolescentes para captar su atención de manera constante.

El exministro mencionó especialmente el grooming, el acceso temprano a la pornografía, las apuestas y los problemas de concentración como situaciones que requieren una respuesta de las autoridades.

También advirtió que la sobreconectividad puede profundizar situaciones de angustia y afectar los procesos de aprendizaje.

“No podemos abandonar a las familias para que cada familia busque un camino en soledad”, sostuvo.

El reclamo para regular las redes sociales en Argentina

El diputado consideró que el país debe avanzar hacia un marco normativo que establezca límites para el acceso de menores a las plataformas digitales y mayores obligaciones para las empresas que las administran.

En ese sentido, explicó que su iniciativa propone impedir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y establecer restricciones para los adolescentes de entre 14 y 18.

Trotta señaló que distintos países ya comenzaron a implementar regulaciones y sostuvo que Argentina no debería quedar al margen de esa discusión.

También cuestionó que muchas empresas tecnológicas obtengan ganancias en el país sin contar con una presencia que les permita responder adecuadamente ante las autoridades.

“Se llevan su ganancia, pero no se hacen cargo de los daños”, afirmó.

“Nuestros hijos pueden estar en riesgo dentro de casa”

Uno de los aspectos que destacó el legislador fue la falsa sensación de seguridad que pueden experimentar las familias cuando sus hijos utilizan dispositivos electrónicos dentro del hogar.

Trotta explicó que estar frente a una computadora en una habitación o utilizar un celular en el living no garantiza que los menores estén protegidos de situaciones peligrosas.

Por eso, insistió en que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre los padres y que resulta necesaria una mayor participación del Estado.

El diputado también propuso restringir el uso de teléfonos inteligentes durante las clases, con excepciones para actividades planificadas por los docentes y dispositivos necesarios para estudiantes con discapacidad.

“Estamos frente al desafío civilizatorio de nuestra generación”

Trotta comparó la necesidad de establecer regulaciones digitales con los debates que, décadas atrás, permitieron avanzar en restricciones al consumo y la publicidad del tabaco.

“Estamos frente al desafío civilizatorio de nuestra generación”, manifestó al referirse a los cambios que producen las nuevas tecnologías.

El legislador vinculó estas preocupaciones con su libro Con los chicos no, publicado por Eudeba, que reúne aportes de especialistas y educadores de distintos países sobre el impacto de las plataformas digitales en niños y adolescentes.