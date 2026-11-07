Trump perdió el Congreso: advierten que Milei deberá ampliar sus contactos en Washington

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que le permitió recuperar el control de ambas cámaras del Congreso, plantea nuevos desafíos para el presidente Javier Milei, debido a su estrecha relación política con Donald Trump.

En Vale Todo, por Aries, la politóloga Luciana Barros Ruiz, de la consultora Nerón Barros Ruiz, analizó el resultado electoral y sus posibles consecuencias para la Argentina.

“Una amistad con un presidente no incluye los votos del Congreso”, advirtió, al recordar que legisladores estadounidenses ya habían planteado cuestionamientos sobre la asistencia financiera a nuestro país.

El desafío de Milei tras la derrota republicana

Barros Ruiz consideró que el vínculo bilateral continuará, aunque el Gobierno argentino podría necesitar ampliar sus contactos políticos en Washington, especialmente ante los compromisos económicos existentes.

También señaló que la derrota de Trump se suma a otros resultados internacionales que obligan a revisar las estrategias de los espacios políticos cercanos a Milei.

Sin embargo, relativizó su impacto electoral directo en la Argentina y sostuvo que la situación económica de los ciudadanos será determinante en las elecciones de 2027.

La especialista también destacó la aparición de nuevos dirigentes demócratas, como James Talarico y Jon Ossoff, de cara a las presidenciales estadounidenses de 2028.