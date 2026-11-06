Laiseca: “Los radicales tenemos que volver a enamorar”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el periodista y dirigente radical, Francisco Laiseca, analizó la actualidad de la Unión Cívica Radical salteña y, en este sentido, dijo ver con preocupación lo que ocurre con el partido.

“Al radicalismo lo veo con preocupación. La UCR es mi casa y en los últimos años tuvimos la puerta cerrada. Es algo doloroso”, sostuvo el dirigente, advirtiendo además que puede ser alto el costo político y social si el radicalismo no toma mayor protagonismo en tiempos donde el mundo debate – entre otros tópicos – si la democracia sirve o no.

En tanto, Laiseca se refirió a las elecciones internas locales y explicó que finalmente no se realizarán este fin de semana porque las dos fuerzas que iban a competir por la dirección capitalina llegaron a una lista unidad.

“La lista ‘Nuevo camino’ – de Nanni y Farfán – y ‘Energía radical’ - espacio de confluencia de muchos sectores incluido el progresismo -, aparentemente, convinieron hacer una lista unidad a nivel departamental, por lo que nos hemos quedado sin las elecciones internas”, señaló.

No obstante, dijo no estar al tanto de los alcances de la unidad, aunque deseó que fuera lo mejor para el partido y que, en definitiva, se pueda ver nuevamente a la UCR involucrada en las movilizaciones sociales y en defensa de la Educación y las jubilaciones.

“Se abre un ciclo; espero que sirva para dejar el anonimato político que hemos tenido en Salta en los últimos años”, disparó.

Así las cosas, el dirigente insistió en que la UCR “tiene mucho para decir en esta época” frente a, por ejemplo, los discursos de odio o las políticas que definen el curso de la economía argentina.

“Yo no lo vi opinar a mi partido sobre la forma en la que se expresa el presidente, o sobre cómo se desfinancia la educación, la ciencia ¿no vamos a decir nada?”, cuestionó, y arremetió: “Los radicales tenemos que volver a enamorar”.

Finalmente, Laiseca, consultado sobre las elecciones 2027, consideró que el objetivo principal del radicalismo debería ser que La Libertad Avanza no gane la provincia, incluso si para lograrlo deben discutir con partidos con los que hay pocas coincidencias o incluso aliarse al gobernador Sáenz, claro, si decide candidatearse nuevamente.

Para el dirigente, si LLA ganara la provincia y aplicara la “motosierra” tal cual hizo Milei a nivel nacional, Salta se convertiría en una provincia “abandonada” e “inviable”.