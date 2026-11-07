“Bullrich presidenta”: una reunión de su círculo político reavivó las especulaciones para 2027

La figura de la senadora Patricia Bullrich comienza a ganar protagonismo en las conversaciones sobre las elecciones de 2027. La politóloga Luciana Barros Ruiz advirtió que existen movimientos políticos para instalarla como una posible alternativa dentro del espacio oficialista.

En Vale Todo, por Aries, la especialista de la consultora Nerón Barros Ruiz reveló que durante la última semana se realizó una reunión del entorno político de Bullrich.

“Ya esta semana hubo una reunión de lo que vendría a ser la mesa chica de la senadora Bullrich, donde volvieron a poner sobre la mesa esto que ellos hicieron en 2023 de llamarla presidenta”, señaló.

Una alternativa dentro del oficialismo

Para Barros Ruiz, estos movimientos podrían formar parte de una estrategia para fortalecer el perfil propio de Bullrich sin romper con Javier Milei.

“Hay para mí ahí una estrategia subterránea”, sostuvo, al considerar que la dirigente busca acompañar al Gobierno, pero también marcar diferencias que la posicionen como una alternativa electoral.

La politóloga tampoco descartó una eventual fórmula con Milei, aunque planteó que una candidatura a vicepresidenta podría limitar las aspiraciones políticas de Bullrich.