Trotta apuntó contra la eliminación de las PASO: “El Gobierno busca mantener dividida a la oposición”

El diputado nacional Nicolás Trotta cuestionó el proyecto del Gobierno de Javier Milei para eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y sostuvo que la iniciativa responde a una estrategia electoral para mantener divididas a las fuerzas opositoras en 2027.

Al abordar el escenario político nacional en Vale Todo, por Aries, el exministro de Educación defendió la continuidad de las primarias y planteó que ese mecanismo permitiría a distintos dirigentes competir antes de confluir en una candidatura común.

“El Gobierno lo que está buscando es que el frente opositor se mantenga dividido en una primera vuelta”, expresó.

La estrategia electoral que Trotta atribuye a Milei

El legislador consideró que la eliminación de las PASO podría dificultar la construcción de acuerdos entre sectores que buscan competir contra el oficialismo.

Según explicó, las primarias permitirían que tres o cuatro candidatos recorran el país, presenten sus equipos y propuestas, y posteriormente confluyan en una alternativa electoral.

Trotta sostuvo que el peronismo necesita construir un programa político común, más allá de las diferencias entre sus dirigentes.

“Hace falta sostener las PASO”, planteó.

“Va a ser muy difícil que el Gobierno supere el 35%”

Durante la entrevista, Trotta también formuló una proyección sobre las elecciones presidenciales de 2027.

“Va a ser muy difícil que el Gobierno supere el 35% de los votos”, sostuvo.

Trotta consideró que, si el oficialismo consigue eliminar las primarias, las fuerzas opositoras podrían buscar acuerdos ante una eventual segunda vuelta electoral.

Críticas al rumbo económico y al trato a las provincias

El exministro también cuestionó las políticas económicas nacionales y acusó al Gobierno de desatender el desarrollo de las provincias.

“Estamos viviendo un gobierno unitario como pocas veces en nuestra historia”, manifestó.

En ese contexto, mencionó el deterioro de la infraestructura vial, la situación de las universidades y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

Trotta sostuvo que la oposición debe construir una propuesta que contemple el trabajo, la educación, la salud y el desarrollo productivo.

“El gran desafío que tenemos para sanar este país no es solo vencer a Milei, sino construir una alternativa que tenga la capacidad de transformar esa realidad”, expresó.