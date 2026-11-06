Bettina recorre el interior en modo campaña

En redes sociales, la ex intendenta capitalina, Bettina Romero, realizó publicaciones dando cuenta de los recorridos que realiza por el interior provincial.

"Mi compromiso con Salta no depende de un cargo", asegura en su publicación, mientras lanza una serie de consignas que claramente podrían enmarcarse en una campaña electoral.

Cabe recordar que, años atrás, luego de perder la intendencia capitalina, Romero se mostró cercana a La Libertad Avanza y hasta se especuló con la posibilidad de que ingresara a ese espacio político.