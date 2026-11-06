La oposición cruzó a Milei y condenó el colapso de sus aliados internacionales

Mientras el oficialismo guardaba silencio ante el vendaval digital, figuras de distintos espacios políticos desempolvaron el archivo de elogios del libertario hacia el dirigente paraguayo, vinculando el colapso de Ueno Bank y la crisis institucional en el país vecino con los propios fantasmas judiciales locales y la gestión de la administración nacional.

Las críticas cruzadas no tardaron en escalar desde el plano estrictamente ideológico hasta la ironía y el pase de factura legislativo, con legisladores y exfuncionarios advirtiendo sobre el desgaste de un alineamiento internacional que, tras los reveses electorales de Donald Trump en Estados Unidos y las turbulencias de otros aliados en la región, deja cada vez más aislada la estrategia geopolítica de la Casa Rosada.

En medio de una marea de memes, recortes de video y comparaciones con causas locales, el ecosistema digital opositor bautizó irónicamente al mandatario y transformó el fracaso de sus socios preferidos en un nuevo frente de desgaste político interno de cara al complejo escenario electoral que se avecina.

(Con información de Página12)