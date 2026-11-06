Adorni: Pollicita descarta enriquecimiento ilícito, pero apunta a la evasión

El fiscal federal determinó que no existen elementos suficientes para sostener que el exfuncionario se enriqueció de forma ilegal mediante actos de corrupción.
Política06/11/2026Iván LuisIván Luis

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El eje central del expediente en los tribunales de Comodoro Py giraba en torno al salto patrimonial exponencial evidenciado en los trenes de vida, los viajes y la adquisición de inmuebles —incluidos una casa en un country y un departamento—, los cuales quedaron al descubierto y obligaron al exfuncionario a rectificar sus declaraciones juradas incorporando más de 565.000 dólares bajo el rótulo de "venta de activos".

Frente a la versión de Adorni de que dichos fondos provenían de tenencias en criptomonedas obtenidas antes de asumir la función pública y mantenidas al margen de los registros oficiales, el fiscal Pollicita concluyó en su dictamen presentado ante el juzgado de Ariel Lijo que no cuenta con elementos materiales para rebatir dicho argumento.

En consecuencia, ante la imposibilidad de sostener la acusación de enriquecimiento ilícito, el fiscal solicitó que el expediente sea remitido al fuero penal económico para que se investigue si el exfuncionario incurrió en un delito de evasión fiscal al no haber declarado oportunamente ese dinero ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción.

(Con información de La Nación)

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