León XIV destacó el mate como símbolo de amistad y llamó a “construir puentes” en su primera misa en Uruguay

El papa León XIV celebró este sábado su primera misa en América Latina, en el parque París Londres de Paysandú, Uruguay, donde llamó a construir puentes entre las personas y destacó el valor del mate como símbolo de encuentro.

“¡Qué importante es ser constructor de puentes!”, expresó el pontífice durante la homilía, al referirse al puente internacional General Artigas, que une Uruguay con Argentina.

El mate, protagonista de la homilía

En su mensaje, recogido por Vatican News, León XIV utilizó tres símbolos regionales para reflexionar sobre la fe: el puente, los palmares y el mate.

“El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro”, afirmó, al destacar una tradición que representa la convivencia y los vínculos entre las personas.

También comparó a la Iglesia con los palmares, cuyas raíces profundas les permiten resistir los vientos y crecer en comunidad.

Un mensaje a las nuevas generaciones

El Papa recordó al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, conocido como el “obispo gaucho” por su labor pastoral.

Además, pidió fortalecer la formación religiosa de niños y jóvenes, acompañar a las familias, sostener a los adultos mayores y practicar la solidaridad.

La celebración formó parte de su visita a Uruguay, primera escala de la gira que continuará por Argentina y Perú.