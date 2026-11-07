León XIV destacó la fe de los jóvenes uruguayos y agradeció el recibimiento

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El papa León XIV cerró su primer día de actividades en Uruguay con un saludo espontáneo a los fieles que se habían congregado frente a la Nunciatura Apostólica de Montevideo, donde permanecerá alojado durante su visita.

Después de participar de una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, el Santo Padre llegó a la sede diplomática y decidió acercarse al balcón para saludar a las personas que aguardaban su presencia.

“Veo que Uruguay es un país de jóvenes con fe”, expresó el Pontífice, al observar la importante participación juvenil en el recibimiento.

León XIV agradeció especialmente la bienvenida y el entusiasmo de quienes se acercaron para acompañarlo durante su primera jornada en territorio uruguayo.

En un momento distendido, incluso bromeó sobre el horario de la celebración de los fieles que permanecían frente a la Nunciatura. El Papa comentó que el representante diplomático quería descansar, aunque les permitió continuar cantando, siempre teniendo en cuenta el descanso de los vecinos.

“Muchas gracias por su entusiasmo, gracias por estar aquí. Dios los bendiga a todos”, manifestó antes de impartir su bendición y despedirse con un saludo de buenas noches.

El encuentro dejó una de las imágenes más cercanas de la primera jornada del viaje apostólico, marcada por el contacto directo del Pontífice con los fieles y, particularmente, con las nuevas generaciones.