Presos de Devoto realizan un retiro espiritual antes de recibir al papa León XIV

El encuentro será el miércoles 11 de noviembre en Buenos Aires. Los internos atraviesan una preparación especial para recibir al pontífice.
Papa León XIV07/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El papa León XIV visitará a 70 personas privadas de la libertad en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, el próximo miércoles 11 de noviembre, durante la última jornada de su visita a la Argentina.

Los internos, que se encuentran en la etapa final de sus condenas y participan de actividades de estudio o trabajo, realizaron un retiro espiritual como preparación para el encuentro.

Una preparación que va más allá de la seguridad

La iniciativa fue impulsada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y coordinada por el capellán del establecimiento, Matías De Martini, con el acompañamiento de la Pastoral Carcelaria.

En declaraciones recogidas por Vatican News, María Patricia Alonso, secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria argentina, explicó que algunos presos inicialmente no se sentían dignos de compartir sus testimonios ante el pontífice.

Sin embargo, el retiro incluyó momentos de oración, reflexión y acompañamiento espiritual para preparar a los participantes.

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Un encuentro dedicado a la dignidad y la esperanza

Alonso destacó que la experiencia permitió a los internos reflexionar sobre su dignidad y la posibilidad de reconstruir sus vidas.

La actividad contará también con la presencia de funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y representantes de la Pastoral Carcelaria.

La visita busca expresar la cercanía de León XIV con las personas encarceladas y acompañar los procesos de reinserción social.

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