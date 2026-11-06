Uruguay: León XIV lanzó fuertes advertencias sobre salud mental, tecnología y el valor de la vida

El papa León XIV puso en marcha formalmente este viernes en Montevideo su ansiada gira sudamericana de doce días —que en las próximas jornadas lo trasladará a la Argentina y Perú—, convirtiéndose en el segundo pontífice en visitar Uruguay tras la histórica llegada de Juan Pablo II hace 38 años. Desde el atril montado en la Plaza Independencia, el líder del Vaticano pronunció un discurso de fuerte contenido político y social en el que combinó elogios a la solidez institucional uruguaya y a su liderazgo en materia de energías renovables con advertencias directas sobre las amenazas contemporáneas.

En uno de los pasajes más sensibles de su alocución, el Pontífice puso el foco sobre la alarmante tasa de suicidios y la crisis de salud mental que atraviesa el país vecino, reclamando un compromiso activo de la comunidad y del Estado para evitar que los ciudadanos caigan en el aislamiento. "La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo", alertó, exigiendo que nadie llegue a sentirse "extraño" o abandonado por su propio entorno.

La intervención papal también abordó los dilemas del mundo laboral frente al vertiginoso avance tecnológico, exigiendo una regulación estricta para que la Inteligencia Artificial sirva de asistencia y no reduzca a los trabajadores a "simples piezas prescindibles" del engranaje productivo. En paralelo, y a apenas tres semanas de haber superado una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón, León XIV abogó por sistemas sanitarios inclusivos que garanticen la atención médica independientemente de los recursos económicos, reafirmando además los postulados históricos de la Iglesia en defensa de la vida desde la concepción y del bien común de las generaciones futuras.

Tras concluir los actos protocolares y un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas —luego de saludar a la vicepresidenta Carolina Cosse y a tres exmandatarios en un gesto de unidad multipartidaria—, el Papa continuará con sus actividades pastorales en suelo uruguayo hasta el próximo domingo 8 de noviembre, fecha en la que cruzará el Río de la Plata para dar inicio a su esperada agenda oficial en la Argentina.

(Con información de Perfil)