León XIV: "Nunca tuve dudas de que este viaje debía realizarse"

Vatican News

A bordo del avión que lo trasladó desde Roma hacia Montevideo, el papa León XIV mantuvo un encuentro con los 82 periodistas que integran la comitiva papal y se refirió a las expectativas por su gira sudamericana.

“Desde el primer día nunca tuve dudas. Estaba convencido de que el viaje debía realizarse”, expresó el Pontífice, en referencia a las inquietudes que habían surgido sobre su estado de salud luego de la operación a la que fue sometido en octubre.

León XIV agradeció a Dios y al equipo médico que lo acompaña, y aseguró sentirse bien para afrontar una agenda que contempla doce días de actividades, más de 30.000 kilómetros de recorrido, 14 localidades y más de 50 compromisos oficiales.

Durante su diálogo con la prensa, explicó que el propósito central de esta visita es acercarse a las comunidades y compartir un mensaje de fe y esperanza. En ese sentido, sostuvo que la misión del Papa consiste en anunciar el Evangelio y acompañar a las personas tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza.

El recorrido tendrá un significado especial para el Pontífice, particularmente en Perú, donde desarrolló buena parte de su trayectoria misionera y pastoral antes de llegar al Vaticano.

En relación con la Argentina, León XIV señaló que su visita también representa un homenaje a Francisco, al tratarse del país natal de su antecesor, quien no pudo concretar una visita apostólica a su tierra.

El Papa también aprovechó el encuentro para presentar a Montserrat Alvarado, recientemente incorporada como prefecta del Dicasterio para la Comunicación, y destacó su experiencia, creatividad y vitalidad para acompañar la tarea comunicacional de la Santa Sede.