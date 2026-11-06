San Lorenzo homenajeó al papa Francisco con un parche especial por la llegada de León XIV

San Lorenzo realizó un homenaje especial al papa Francisco y dio la bienvenida a León XIV, quien llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. En la previa del partido ante Platense, por el Torneo Clausura 2026, el club azulgrana presentó un parche conmemorativo con las imágenes de ambos pontífices, que los jugadores lucieron en el pecho de sus camisetas.

El gesto tuvo un significado particular para la institución de Boedo por la relación que mantuvo con Jorge Bergoglio, reconocido hincha de San Lorenzo. El club decidió recordar ese vínculo en el marco de la primera visita de León XIV a la Argentina desde su elección como Papa, en mayo de 2025.

Antes del inicio del encuentro en el estadio Pedro Bidegain, los futbolistas posaron con una pancarta que acompañó el homenaje y expresó: “Bienvenido León XIV, el club de Francisco reza por vos”.

El parche reunió las figuras de Francisco y su sucesor, quienes mantenían una relación desde antes de sus respectivos pontificados. Ambos se conocieron en Buenos Aires en 2004, durante el Congreso Agustiniano de Teología. Años después, en 2023, Bergoglio nombró cardenal a quien sería elegido como León XIV.

La iniciativa también se suma a las gestiones que San Lorenzo realizó para recibir al nuevo pontífice. En agosto, la institución presentó una invitación formal ante la Conferencia Episcopal Argentina para que León XIV visite el estadio Pedro Bidegain durante su estadía en el país.

La visita papal está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y será la primera de un sumo pontífice a la Argentina en casi cuatro décadas, después de la llegada de Juan Pablo II en abril de 1987.

Mientras el equipo disputa su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, el homenaje volvió a poner en primer plano la relación de San Lorenzo con Francisco, una figura estrechamente vinculada a la identidad del club.