Caputo: "Estamos tremendamente tranquilos" ante el salto del riesgo país

Durante su exposición en el marco de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina, ante un auditorio colmado de referentes del agro, la energía y la minería, el titular del Palacio de Hacienda descartó de plano que la inercia financiera responda a fallas estructurales del programa económico, atribuyendo el nerviosismo de los inversores a la incertidumbre política y al temor de que la gestión de Javier Milei pierda continuidad.

Para el funcionario, los temores del mercado subestiman profundamente la memoria colectiva de la sociedad respecto a los costos de las administraciones pasadas, desestimando las lecturas que sugieren flexibilizar la ortodoxia fiscal ante la desaceleración del crecimiento y reafirmando que el rumbo económico no sufrirá modificaciones bajo ninguna circunstancia.

En un mensaje de fuerte contenido político de cara al próximo ciclo electoral, Caputo sentenció que el único garante indiscutido de las transformaciones en curso es el propio mandatario, mientras el equipo económico defiende los fundamentos de un modelo que prioriza el equilibrio fiscal como la única vía de supervivencia para una economía sin margen para el endeudamiento.

(Con información de Infobae)