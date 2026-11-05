La ayuda financiera de EE.UU. a la Argentina, en la mira

El cambio en el mapa político de Estados Unidos tras el triunfo demócrata en los comicios legislativos reavivó la tensión en torno al sólido respaldo financiero que la administración de Donald Trump le había brindado a la Argentina. Con el control de las cámaras a partir de enero, dos iniciativas que permanecían cajonadas en el Congreso cobran nueva fuerza y ponen bajo estricto escrutinio el polémico rescate de 20.000 millones de dólares otorgado en 2025 por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los textos legislativos no solo buscan prohibir futuras asistencias mediante fondos de estabilización cambiaria, sino que plantean redirigir esos recursos para atender urgencias domésticas y paliar las pérdidas de los agricultores estadounidenses afectados por las tensiones comerciales.

El primero de los proyectos, denominado No Argentina Bailout Act, fue presentado originalmente a fines de 2025 por la senadora Elizabeth Warren y cuenta con el respaldo de influyentes figuras demócratas. La iniciativa apunta de lleno a vedar el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria para auxiliar financieramente al Ejecutivo argentino, una herramienta que en su momento sirvió para calmar las turbulencias de los mercados y amortiguar el panorama político de La Libertad Avanza.

Con los demócratas al mando de las comisiones parlamentarias, el texto adquiere viabilidad para su debate, impulsado por legisladores que cuestionan el desvío de recursos estatales hacia un aliado ideológico extranjero mientras amplios sectores en territorio estadounidense reclaman mayores partidas para el sistema de salud y las familias vulnerables.

En sintonía con esta postura restrictiva, la Cámara de Representantes también mantiene activo el proyecto American Farmers First Act, impulsado por la congresista April McClain Delaney, que busca bloquear cualquier tipo de asistencia financiera a la Argentina —incluyendo swaps, compra de deuda o créditos— hasta diciembre de 2027.

La propuesta contempla además liquidar en plazos perentorios los instrumentos financieros vigentes para reasignar esos fondos en forma de pagos extraordinarios a los productores agrícolas locales que perdieron mercados externos durante el año pasado. Aunque Trump conserva importantes atribuciones constitucionales en materia de política exterior y la potestad del veto presidencial, los analistas advierten que la presión política y el riesgo de un intenso control legislativo obligarán a los funcionarios de su gabinete a extremar la cautela antes de comprometer nuevos paquetes de ayuda.

(Con información de Clarín)