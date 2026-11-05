Más de 900 argentinos a la deriva tras la caída de Ueno Bank

El desplome de una de las principales entidades financieras de la región golpea con dureza fuera de sus fronteras y deja a cientos de familias argentinas sin sustento.
Economía05/11/2026Iván LuisIván Luis

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Más de 900 trabajadores de Itti, la empresa tecnológica encargada de desarrollar el software del Ueno Bank, amanecieron este miércoles sin empleo, sin cobrar sus salarios correspondientes al mes en curso y sin ningún tipo de indemnización, tras el abrupto cierre de las oficinas ubicadas en el barrio porteño de Belgrano.

La abrupta caída del Grupo Vázquez, holding propietario de la firma, dejó a desarrolladores, diseñadores y personal administrativo incomunicados y privados de sus herramientas de trabajo, mientras las autoridades de la compañía desaparecieron de escena y apenas ofrecieron una suspensión formal de treinta días.

Frente a la angustia por el futuro laboral, la pérdida de coberturas médicas esenciales para tratamientos prolongados y el peso de deudas bancarias impagables, los afectados se autoconvocaron frente a la sede empresaria para exigir el cumplimiento inmediato de sus derechos laborales, visibilizando una catástrofe corporativa que expone la fragilidad de un emporio digital derrumbado de la noche a la mañana.

(Con información de Página12)

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