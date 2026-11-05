La producción automotriz cayó un 14,4% y los vehículos importados ya dominan el mercado

La industria automotriz argentina atraviesa un complejo escenario de contracción que se reflejó con fuerza durante octubre, mes en el cual la producción nacional registró una caída interanual del 14,4% según los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). El deterioro fabril se combinó con una baja del 12% en los patentamientos informados por ACARA y una retracción del 12,2% en las entregas a la red de concesionarios, evidenciando un enfriamiento generalizado de la actividad que acumula un descenso del 15,5% en las terminales durante los primeros diez meses del año. Esta merma en el ritmo de ensamblaje no solo golpea a las plantas locales, sino que enciende alarmas en toda la cadena de proveedores y autopartistas, obligando a los distintos actores del sector a replantear sus estrategias productivas y comerciales.

El mapa comercial del sector muestra una profunda transformación estructural impulsada por el avance avasallante de los vehículos importados, que en octubre pasaron a concentrar el 68% de las unidades patentadas frente a una fabricación nacional que apenas retuvo el 32% restante del mercado interno. Mientras el segmento de automóviles tradicionales sufrió los mayores recortes productivos con desplomes del 23,6%, la industria local debió reconvertirse hacia la especialización en vehículos utilitarios y pickups destinados mayoritariamente a la exportación, un nicho donde Brasil continúa absorbiendo más del 62% de los envíos al exterior pese a haber reducido ligeramente sus compras.

En paralelo a la fuerte competencia de los vehículos extranjeros —que también vio el meteórico ascenso de marcas asiáticas como BYD en el favor de los consumidores—, el comercio exterior evidenció una pérdida de impulso con una merma mensual del 6,2% en las exportaciones de octubre. Aunque el saldo acumulado del año se mantiene marginalmente en terreno positivo gracias a la diversificación hacia destinos como Perú y América Central, los envíos regionales muestran signos de agotamiento. Analistas y referentes del sector coinciden en que la competitividad industrial y la dinámica del mercado doméstico se encuentran bajo presión, exigiendo medidas estructurales para sostener la fabricación nacional en un entorno macroeconómico sumamente desafiante.

(Con información de Perfil)