Abren 2.800 cupos para cursos gratuitos de minería en Salta

La Municipalidad de Salta ofrecerá cuatro cursos gratuitos de formación para el sector minero, con un total de 2.800 cupos disponibles. Las preinscripciones comenzarán el 10 de noviembre y las clases iniciarán el 30 del mismo mes, mediante una modalidad que combinará encuentros virtuales y presenciales.

Las capacitaciones se dictarán a través de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Tucumán. Cada curso contará con 700 vacantes, tendrá una duración de tres meses y una carga horaria total de 72 horas.

Los cursos disponibles son:

Operario inicial para la industria minera.

Seguridad y trabajo en campamentos mineros.

Transporte y movilidad en operaciones mineras.

Gestión ambiental para operarios mineros.

Las preinscripciones se realizarán desde el 10 de noviembre, a través de WhatsApp al número 387 222 2975.

Para acceder a las capacitaciones, los interesados deberán tener 18 años o más, contar con el secundario completo, presentar una fotocopia del DNI y disponer de un correo electrónico activo.

La confirmación de las inscripciones y la presentación de la documentación se realizarán los días 20, 24, 25 y 26 de noviembre, de 12 a 14 y de 15 a 17, en la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910.

Las clases comenzarán el 30 de noviembre y estarán orientadas a brindar conocimientos específicos para quienes buscan incorporarse a la actividad minera.