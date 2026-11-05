Ángel Javier Cancinos continuará como auditor de la Provincia

En sesión especial, la Cámara de Senadores de la Provincia aprobó el pliego de Ángel Javier Cancinos para continuar como auditor en la Auditoría General de la Provincia.

Así las cosas, el senador Enrique Cornejo (Gral. Güemes) informó que Cancinos cuenta con dos títulos de grado siendo licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, habiendo obtenido estos en la Universidad Católica de Salta.

“Fue procurador, asesor de seguros, especialista en identificación y evaluación de proyectos de inversión, magister en auditoria gubernamental y realizó un posgrado en alta gerencia pública”, describió el legislador.

Destacó finalizando Cornejo que Cancinos se desempeñó como contador en un estudio contable, así como que fue encargado de Tesorería en Aguas y Energía. También fue asesor contable en los municipios de Iruya e Islas de Cañas, tesorero del Ente Regulador de los Servicios Públicos y luego gerente Administrativo de este organismo.

Una vez finalizada la votación, Cancinos ingresó al recinto y juró nuevamente en el cargo.