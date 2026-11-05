El riesgo país perfora la barrera de los 900 puntos en una jornada mala para los activos argentinos

La plaza financiera local experimenta una rueda de marcado sesgo bajista que devolvió al riesgo país por encima de los 900 puntos básicos, reflejando el nerviosismo que impera en los mercados emergentes. El indicador que elabora el banco JP Morgan trepó hasta las 918 unidades, marcando un registro que no se observaba desde finales de octubre del año pasado. Este salto, impulsado por una suba diaria de 71 puntos básicos, consolida una tendencia de fuerte deterioro en los últimos meses, período en el cual el índice más que duplicó su valor presionado por la persistente incertidumbre en torno a las variables económicas y políticas que se avecinan.

El trasfondo internacional aportó una fuerte cuota de presión bajista con una sesión altamente negativa en las bolsas de Nueva York, donde los principales índices sufrieron fuertes retrocesos que borraron el rebote de la jornada previa. El índice tecnológico Nasdaq lideró las caídas en el mercado estadounidense con un desplome del 4 por ciento, contagiando a los activos de toda la región.

En sintonía con este clima adverso, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una contracción del 3 por ciento, mientras que los ADR y acciones de empresas argentinas operadas en el exterior sufrieron fuertes castigos, encabezados por los papeles de Mercado Libre tras la presentación de su último balance trimestral.

Los títulos soberanos denominados en dólares, tanto Bonares como Globales, tampoco escaparon a la tendencia y cedieron un 1 por ciento en promedio, con mermas que treparon hasta el 2 por ciento en los tramos de mayor duration. Analistas del mercado coinciden en que este comportamiento responde a una combinación de factores externos y locales, donde la volatilidad global se cruza con las dudas de los inversores de cara a la dinámica macroeconómica y su eventual impacto en el humor social. Para los especialistas, el mercado opera en un evidente "modo cauto", ponderando de cerca la prima electoral y la fragilidad financiera mientras aguarda señales más claras de estabilidad y consistencia fiscal.

(Con información de Infobae)