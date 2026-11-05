Policía, Ejército y fuerzas federales se preparan ante posibles crecidas del Pilcomayo y Bermejo

Ante la posibilidad de inundaciones y desbordes de ríos durante la temporada de lluvias, Salta avanza en la coordinación de un operativo de emergencia que involucrará a fuerzas provinciales, federales y al Ejército Argentino. Las acciones estarán orientadas especialmente a posibles crecidas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, aunque también contemplan otros fenómenos naturales que puedan afectar a distintas zonas de la provincia.

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, encabezó una reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE), junto a representantes del Ejército Argentino, la Policía de Salta y la Subsecretaría de Defensa Civil, para definir los lineamientos de trabajo y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de fortalecer las comunicaciones entre los organismos que intervienen en la primera asistencia ante inundaciones, anegamientos y otros eventos climáticos.

En ese marco, se acordó realizar durante los próximos días un ejercicio conjunto en las instalaciones de la Guarnición Militar, con la participación de la Policía de Salta, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y la Policía Federal.

La actividad permitirá poner a prueba el despliegue de las distintas fuerzas y la conformación de un Comando Operativo, encargado de coordinar la transmisión de información y su derivación al COE.

El objetivo es que, ante una emergencia, los organismos puedan compartir datos, evaluar la situación y definir con mayor rapidez la distribución de personal, equipamiento y recursos logísticos en las zonas afectadas.

Durante el encuentro también se analizaron las acciones de prevención y respuesta a partir del seguimiento de las condiciones meteorológicas en distintos puntos de la provincia.

De la reunión participaron el comandante de la V Brigada de Montaña, Hernán Aoki; el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez; el jefe y subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos; el jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 5, Hernán Gamarra Castillo; el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez; y el director de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado.